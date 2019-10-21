國民黨總統參選人韓國瑜目前民調，幾乎「穩定」輸民進黨蔡英文，但韓粉多數不相信檯面上的民調。一位退休的C男受訪表示，他日前帶妻子回娘家，在雲林的深綠靠海小漁村散步時，發現10家有7家在看《中天》，這地方以前是有民進黨就蓋下去的，這次村民都說要轉投韓國瑜。且他家族親戚也深綠居多，這次也都說要翻轉改投韓，因此他對韓總選情很有信心。

在韓粉心中，韓國瑜的選情究竟如何?一位「非韓不投」的退休人士C男向記者表示，他偏中間選民，家族只有他會投藍，其他兄弟都深綠，但藍的看不過去他也會投綠。這次他的親兄弟跟朋友以前深綠的，都要轉投韓國瑜。

C男表示，綠委說韓粉是「同溫層」，綠營才是「同溫層」。他自己跟家人朋友都沒去過半場韓國瑜的造勢會，一場都沒去過，但明年1月11日他們一定會出門投給韓國瑜，他相信像他這樣不出席造勢場合但肯定會投韓的人還有很多。

日前他帶老婆回雲林娘家，那是一個靠海的深綠小漁村，他說以前家家戶戶幾乎都是看綠媒，這次他跟老婆出門散步，從一樓看到鄰居們的電視，10台有7台左右都在看《中天》。發現這狀況後，他好奇問了其中一個村民。村民說，這次大家會投韓國瑜，他們改看《中天》是因為覺得只有《中天》沒有捏造跟抹黑。

他老婆說，「那這樣韓國瑜看起來有希望喔!」C男則認為韓國瑜選情本來就沒問題，就算美國不挺韓，美國也操控不了像他們這樣的庶民。

(中時電子報)