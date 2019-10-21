國民黨總統參選人韓國瑜昨（19）日在台南造勢，意外出現不明人土砸蛋的暴力行為。韓辦表示，接受多元聲音，不予追究。而文化大學教授胡幼偉表示，老韓被丢蛋突襲，他的人身安全當然要特別加強保護。但背後顯示，有人丟雞蛋，表示老韓對蔡和民進黨的攻擊，已經打到對手的痛處！

胡幼偉認為，保持勇敢是最好的回應方式。做為挑戰者，必須嚴厲抨擊衛冕連任者的施政，全世界的民主選舉都是如此。有人丟雞蛋，至少表示，老韓對蔡和民進黨的攻擊，已經打到對手的痛處，所以，丟蛋，表面上看是在攻擊，其實骨子裡是一種防衛，一種已經快要被老韓徹底打趴的防衛。所以，面對突襲，老韓不能退縮，他有勇氣繼續講該講的話，中間選民才會相信，他有能力帶領國家勇往直前。

這時候，胡幼偉指出，在宣傳戰上，老韓應該要對綠營支持者心戰喊話。要動之以情地勸他們棄暗投明，不要把自己和子孫的前途，送給民進黨當陪葬品。人焉有可能不為己著想？所以，這時候，不要去譴責他們的頭腦不清醒；要鼓勵他們多為自己著想。他知道，鼓勵投誠不會對每個綠營選民奏效，但心戰喊話，總會讓一部份自利心較強的人開始思考及動搖，自古以來都是如此。

胡幼偉說，現如今不是已有一大堆「反綠義士」成了鐵桿韓粉嗎？他們為什麼會棄綠投韓？為自己、為家人、為子孫著想，死抱著民進黨的意識型態過苦日子？誰要這麼笨呢？而民進黨的立刻發聲明和丟蛋派死忠者劃清界線，也是韓營進行對綠民心戰喊話的最佳時機。「我想，各位和老韓應該都聽得懂我在說什麼吧」！

(中時電子報)