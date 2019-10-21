秋意濃！台灣欒樹先如金雨，緊接著浪漫飄粉紅！進入十月下旬，氣候漸涼，也到了台灣欒樹盛開的季節。台灣欒樹樹姿優美、耐旱、生長力強勁，富有觀賞價值。新北市政府景觀處提醒民眾，路上或公園漫步時，不妨多注意眼前的樹種，也許下個轉角就能撞見紅黃綠交雜的欒樹浪漫。

台灣欒樹為台灣特有種植物，是優秀的行道樹與造景樹。別名眾多，苦楝舅、台灣金雨樹、四色樹、燈籠樹等都是它的名字，之所以叫「台灣金雨樹」，是因為花朵細小，排列成圓錐花序，遠處看過去呈現落花繽紛狀，甚是美麗。而名「四色樹」的原因，是由於未開花前全樹呈綠色，開花時黃色掛樹頭，結果時紅褐色、黃色、綠色夾雜，最後蒴果乾枯，種子呈現褐色，在不同的時節共有四色變化。燈籠樹的由來則是因為蒴果膨脹如氣囊狀，像很多個小燈籠掛在樹梢，故稱為燈籠樹。

景觀處表示，板橋音樂公園、萬坪公園、莊敬公園、捷運府中站、新莊體育場、中和四號公園、土城員林街、八里左岸腳踏車步道等地的台灣欒樹都正盛開中，民眾可前往賞花。歡迎歡迎愛花的民眾，到「賞花快報」粉絲團上按讚追蹤，即可更快速的獲取花訊。

(中時電子報)