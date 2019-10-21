勇士今年熱身賽內線遭對方肆虐的慘狀，終於可望改善！勇士總教練科爾21日宣布，先前因為腿筋拉傷缺席整個熱身賽的盧尼，目前傷勢恢復良好，隊內對抗訓練表現也很不錯，很可能在25日主場迎戰快艇的新球季開幕戰先發上陣。

盧尼是勇士先前拿到2連霸的板凳功臣之一，上季場均6.3分、5.2籃板，原本今年夏天合約到期考慮離隊發展，仍在科爾強力要求高層下，續簽3年1500萬美元合約留下，沒想到卻在本月初的隊內訓練時受傷，導致熱身賽全數缺席。

儘管盧尼可望在開幕戰歸隊先發，勇士今年休兵期找來的另一內線主力考利史坦，卻因腳踝扭傷，恐怕還需休息到11月初才可復出。為了保險起見，勇士也留下先前只簽訓練營合約的克里斯，忍痛把柯瑞引薦進來的麥金尼釋出。

只是柯瑞無須替這位自己保鑣的表弟擔心太久，因為根據《ESPN》記者馬克斯爆料，一旦麥金尼結束過渡期，籃網將成他的頭號加盟對象，畢竟籃網在新球季少了杜蘭特，威爾森錢德勒也將禁賽25場，前鋒位置確實需要額外幫助。

(中時電子報)