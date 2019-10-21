台灣5、60年前還是農業時代，雖然上班族平均月薪僅區區幾百元，但以當時的物價、房價與地價，只要2、3萬元就買房、買地，成了大富豪、田僑仔。但讓一名男子捶心肝的是，儘管他翻出已故老爸5、60年前存的老幣，但到銀行一問，卻只能換回5萬多元，銀行員還打趣跟他說：「50年前，這些錢可以買好多田地！」，讓他嘔死「田僑變平凡」。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」表示，他朋友從過世老爸的抽屜找到了一大筆錢，「聽說存放了50年了」，就把錢拿去詢問銀行，結果只能1比1兌換，頂多換回5萬多元，還被銀行員笑：「50年前這些錢可以買好多田地」，原PO還把這些老幣放在一起拍下來PO上網：「你說嘔不嘔！」，引起眾多網友討論。

有網友說：「50年前的5萬，真的可以買房買地了」、「如果當初都去買土地，現在可怕了」、「真的好可惜，不然就變地王了。」。另有人建議：「賣給收藏家比較實在」、「這是價值連城的古董啊」、「留著賣古董「收藏吧，未來搞不好更值錢。」

(中時電子報)