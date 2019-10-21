德國外交部長馬斯（Heiko Maas）今天表示，土耳其對敘利亞東北部的攻擊，觸犯了國際法。

馬斯告訴德國第二電視台（ZDF）說：「我們不認為（土耳其）對庫德族（Kurdish）部隊或民兵的攻擊合乎國際法。」

他針對這波攻擊行動，用了目前為止最強烈的字眼說道：「假使這樣侵門踏戶並無國際法的依據，那麼勢必是不符合國際法的。」

在美國宣布自飽受戰火摧殘的敘利亞北部撤軍後，土耳其9日發動跨境攻擊，對付敘利亞的庫德族，引發國際廣泛批評。

身為北大西洋公約組織（NATO）成員的土耳其合理化自身的攻擊行為，表示為了邊境的安全，有其必要性。

美國從中斡旋後，17日晚間宣布土耳其同意停火，讓庫德族部隊能在22日晚間前，撤離一片土方有意在南部邊界沿線的敘利亞領土內設立的緩衝區。

庫德族為首的軍事同盟「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces，SDF）今天完全自敘利亞北部一座被土耳其包圍的城鎮撤軍，這似乎是在停火協議下更大規模撤軍的開端。

馬斯說：「我們將盡一切所能，確保停火協議能維持超過5天，遏阻目前的侵略行動。」

土耳其出兵敘利亞，促使德國和許多歐洲國家暫停對土耳其出口武器。

根據監控戰事發展的「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）統計，土耳其主導的轟炸和砲擊，自9日至今已造成114名平民喪生，至少30萬人因此流離失所。

同一時間有超過250名「敘利亞民主力量」戰士和190名親土耳其的戰士陣亡。

(中央社)