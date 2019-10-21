曾是「台灣第一小生」的林瑞陽，在和張庭結婚前，和曾哲貞有過一段婚姻，兩人育有一子一女，20日是曾哲貞50歲生日，兒子也在微博曬合照祝福，而一家高顏值基因，讓網友都驚豔不已。

林瑞陽和曾哲貞長子林禹，2年前參加大陸選秀節目《快樂男聲2017》，除了星二代身分被關注外，連帶父母過去婚姻狀況也被提及，因為林瑞陽當年和張庭牽手戀情曝光，不過因他未公開離婚一事，讓張庭被冠上「小三」罵名，直到幾年前他才表示是為了家人才選擇沉默，強調跟張庭交往前，和曾哲貞早已離婚。

而現曾哲貞獨自扶養一對子女，20日是她50歲生日，長子林禹特地在微博發文祝福，嘴甜狂讚「今天是曾媽媽50歲大壽，這少女般的顏值，水汪汪的大眼睛，你們真的能夠看得出來她的年紀嗎？」字裡行間流露對媽媽的愛意。

曾哲貞剛出道時外型亮眼且氣質出眾，曾是紅極一時的學生情人，現兒女也遺傳她的高顏值，男帥女美，女兒林靜更被網友讚神似女神陳妍希，「一家人都可以組團出道了」、「曾媽媽也太年輕了」、「不愧是一家人，顏值都好高」。

(中時電子報)