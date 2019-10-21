引爆香港反送中事件的港籍殺人嫌犯陳同佳有意返台投案，卻遭陸委會拒收。對此，內政部長徐國勇今天反嗆港府，只有犯罪地在台灣，以管轄權屬人主義來講，是港人殺港人，而且最重要的被告人在香港，為何香港不審判？徐更質疑這是在進行和大陸有關的政治操作。

徐國勇說，港府突然願意協助兇嫌來台投案，是不是有政治操作？香港人殺香港人，而這個被告現在人在香港，香港為什麼不審判，難道香港人只要在香港以外的地區殺香港人，就不會有罪嗎？難道是在鼓勵港人在香港以外地區殺港人，回到香港就沒罪嗎？

徐國勇也質疑，香港沒有死刑，台灣卻有死刑，他在沒死刑的地方可以接受沒死刑的審判， 卻偏要跑到有死刑的地方審判，這違反被告人性，陳同佳如果在香港受審就絕對不會死刑。

徐國勇說，這案件在台灣沒有任何筆錄，因為他犯案後就逃回香港，事隔一個月後，被害人家屬來台灣整件事才爆發，事過一個月他才在香港被港警逮補，所有問的這些東西，香港也不願意提供給我們。徐強調，「我們必須要有司法互助協定 才能根據犯罪地審判。」

對於之前我方也曾發過通緝，徐國勇解釋，因為犯罪地在台灣，那時懷疑這人可能犯罪，當然發布通緝，這沒有問題，是主權表現，但這是港人殺港人，他現在也在香港，當然優先於犯罪地的管轄，「沒有人要自己把自己國人送到其他地方審判，沒有這樣的，如果台灣人在海外殺台灣人回到台灣，我們一定審判嘛，這怎麼都說不過去」

(中時 )