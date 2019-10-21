2020大選將近，藍綠總統參選人卯起來跑行程！然而，蔡英文總統雖然民調很高，但她昨到台中神岡社口萬興宮時，有網友拍下蔡進場以及講話的影片，其人潮讓許多看過影片的網友紛紛吐槽。名嘴謝寒冰也拿蔡英文在雲林時支持者的行為與韓國瑜支持者相比，諷刺表示難怪蔡英文民調這麼高。

蔡英文日前到雲林時表示，民進黨執政以來，做很事情照顧農民，2009年政府即爭取要把芭樂出口至美國，經過多年努力，日前美國已同意台灣芭樂出口至美國。蔡英文也細數中央各種利民政策，包括長照2.0讓老人安心養老，明年預算400億；照顧年輕人敢生敢養，0到6歲小朋友有各種補助；增加基本工資，經濟成長上半年是亞洲4小龍第1，是最會照顧人民、最有效率的政府。

對此，謝寒冰在臉書指出，蔡英文在雲林真的讓他開了眼界！他說從來沒看過一個上萬人的造勢活動，能夠人人如此冷靜沉著，一個口令一個動作。他諷刺表示，相較之下，韓國瑜支持者根本一盤散沙，難怪蔡英文民調這麼高啊！

然而，蔡英文在許多民調中獲勝，但從許多公開場合中，仍能看出玄機。有網友昨天在韓國瑜後援會貼出蔡英文到萬興宮時進場的影片，網友看完影片後吐槽「真的很虛」、「百姓是去看熱鬧的」。

(中時電子報)