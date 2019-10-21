台中〈無敵一家鰻屋〉鰻魚專賣店的〈手毬壽司〉種類多樣，用漆器盒盛裝同時上桌很搶眼。（圖／姚舜）

台中七期新餐廳〈無敵一家鰻屋〉鰻魚專賣店，可以嘗到各式各樣的鰻魚料理，圖為用藥材燉煮的〈鰻魚盅〉。（圖／大江戶町）

捏的像顆小球、一口一個的〈藝伎壽司〉、〈磯邊燒〉、〈起司捲〉、〈日式蒸蛋〉，以及〈丼飯〉、〈蒸籠飯〉和〈石鍋拌飯〉，還有〈蒲燒鰻玉子燒〉、〈松花堂御膳〉等菜餚，全部都是以烤鰻魚作為主要食材。爸媽帶著不愛吃飯的小朋友用餐，則可以點用作成甜甜圈造型的〈鰻魚蛋糕〉，誘發孩子的食慾。台中七期最新開幕的〈無敵一家鰻屋〉鰻魚料理專賣店的菜單上，加上傳統的關東式〈鰻重〉，各式各樣的鰻魚料理琳瑯滿目、加起來數十種，不僅堪稱「烤鰻料理博覽會」，且價位豐儉由人、滿足男女老少的用餐需求，店招敢以「無敵」為名，確實「鰻」豐富、「鰻」有趣，「鰻」有「藝思」。

台北的食饕吃貨與「鰻魚飯控」，正為立足市場16年的老字號鰻魚飯名店〈京都屋〉熄燈而傷感喟嘆，台中在地著名日式餐飲集團大漁餐飲集團老闆江俊民則認為日式鰻魚飯與鰻魚料理在台中外食餐飲市場仍有極大成長空間，於是繼2017年斥資開設占地200坪的〈大江戶町鰻屋〉後，又在台中美食一級戰區七期租地，平地起樓的蓋了一棟有庭園的鰻魚料理專賣店，名為〈無敵一家 鰻屋〉的新餐廳自本周起開始試賣，預計在10月31日正式開幕。

〈無敵一家鰻屋〉鰻魚專賣店的〈鰻骨薯條〉，吃食時可以沾凱撒沙拉醬、黑松露醬與莎莎醬提味。（圖／姚舜）

同樣都是開餐廳，台中餐飲業者就是大器，占地也是200多坪的〈無敵一家 鰻屋〉，請了日本設計師裝潢設計，外圍有造景日式庭園，內部空間挑高並分3個主要用餐區，在台北吃鰻魚飯，不易找到如此寬敞舒適的空間。

同樣都是主打現殺、現烤的各式頂級青口活鰻料理，〈大江戶町 鰻屋〉裝潢風格較似大型居酒屋，而採現代和風設計的〈無敵一家 鰻屋〉，則是一家和風洋溢的時尚餐廳。另外，〈大江戶町〉鰻魚料理的菜式較傳統、經典且「老派」，〈無敵一家〉則多了許多變化且形色搶眼吸睛，顯然是為迎合「相機食先」而設計。

台中〈無敵一家鰻屋〉鰻魚專賣店的〈鰻魚甜甜圈蛋糕〉，是專為不愛吃飯的小朋友設計。（圖／姚舜）

〈鰻魚起司捲〉是以「加州捲」的形式，讓鰻魚控品味另類食趣。（圖／姚 舜）

又稱「押壽司」的〈箱壽司〉，是最傳統且經典的關西壽司，在台中〈無敵一家鰻屋〉，也可以嘗到用烤鰻魚、魚卵與香鬆等其它食材作的〈百變鰻魚箱壽司〉。（圖／姚舜）

台中〈無敵一家鰻屋〉鰻魚專賣店的〈鰻魚蒸蛋〉，氣定神閒、有一股雍雅氣質。（圖／姚舜）

台中大江戶町〈無敵一家鰻屋〉鰻魚專賣店的〈蒲燒鰻烏龍冷麵〉，是蒲燒鰻搭配烏龍冷麵的吃法很獨特。（圖／姚舜）

〈蒲燒鰻烏龍冷麵〉的蒲燒鰻醬香與焦香迷人，烏龍麵的口感則彈Q滑溜。（圖／姚舜）

為了替日式鰻魚料理開創更多可能性，〈無敵一家 鰻屋〉集合了大漁餐飲集團旗下各品牌餐廳的廚師料理長共同設計菜單，所以除了可以吃到傳統的〈蒲燒鰻〉與〈鰻重〉，並以巨無霸級〈鰻魚桶飯〉享受「一鰻多吃」的食趣，那些以燒鰻、烤鰻為主角做出的各式料理，則讓食客有宛如置身「鰻魚料理大觀園」或「鰻魚料理博覽會」的感覺。

在日本，用海苔將食材包裹起來的料理或吃法稱為「磯邊燒」，在〈無敵一家〉點〈鰻魚桶雙吃〉，就會附上文字炭爐讓食客自己將海苔片烤到乾酥，再包著鰻魚和米飯一起享用。點〈3＋1吃〉，則可以在鰻魚飯內加溫泉蛋，或是日式高湯享用〈茶泡飯〉食趣。

〈箱壽司〉又稱「押壽司」，是京都最具代表性的壽司，也是現代壽司的「前世」。一口剛好一顆、像個小球的〈手毬壽司〉，又稱「手鞠壽司」或「藝伎壽司」。而〈壽司起司捲〉則又叫「加州捲」。在〈無敵一家 鰻屋〉也都可以嘗到廚師用烤鰻食材作出的各式壽司。

〈無敵一家 鰻屋〉菜單上好吃的鰻魚料理還有〈丼飯〉、〈釜飯〉和〈石鍋拌飯〉，另外〈鰻魚烏龍冷麵〉、〈炸鰻骨薯條〉、〈烤鰻肝〉、〈鰻魚串燒〉與〈鰻魚御膳餐盒〉等。都說「一樣米養百樣人」，而〈無敵一家 鰻屋〉擺出的陣仗則是「一種鰻魚，滿足百種吃客」。為了慶祝新餐廳開幕，江俊民還自日本進口了〈鰻魚可樂〉，10／31日至11／3日開幕期間，客人到店只要點鰻魚飯料理，就送鰻魚可樂，是不是真的「鰻」有趣呢。

台中〈無敵一家鰻屋〉可吃到包括〈烤鰻肝〉在內的各式串燒。（圖／姚舜）

台中〈無敵一家鰻屋〉鰻魚專賣店的〈安格斯牛小排釜飯〉，去骨牛小排是先將表面煎焦封住肉汁，再以炭火燒烤，口感風味都很吸引人。（圖／姚舜）

除各式各樣的鰻魚料理，台中〈無敵一家鰻屋〉鰻魚專賣店亦提供各式釜飯讓客人享用，圖為〈櫻花蝦釜飯〉。（圖／姚舜）

〈夢幻鰻魚桶雙吃〉是提供海苔讓客人包著鰻魚飯享用，這種品味方式源於傳統「磯邊燒」。（圖／姚舜）

〈夢幻鰻魚桶飯3＋1〉的第四種吃法，是在鰻魚飯中倒入日式高湯，享受〈茶泡飯〉的食趣。（圖／姚舜）

〈夢幻鰻魚桶飯3＋1〉的第三吃， 是在小碗鰻魚飯店倒入有機溫泉蛋，藉半生熟的蛋液添香並增加口感潤滑度。（圖／姚舜）

〈夢幻鰻魚桶飯3＋1〉的第二吃， 是在分裝成小碗的鰻魚飯中加入芥末、蔥花提味。（圖／姚舜）

品味〈夢幻鰻魚桶飯3＋1〉的第一吃，就是直接品味烤鰻魚的原味。（圖／姚舜）

台中〈無敵一家鰻屋〉鰻魚專賣店的〈夢幻鰻魚桶飯3＋1〉，可提供雙人享受「一鰻多吃」的食趣。（圖／姚舜）

在台中大江戶町〈無敵一家鰻屋〉，可以吃到最標準的〈老饕黃金青口鰻〉。（圖／姚舜）

台中大漁餐飲集團負責人江俊民（中），為了在美食一級戰區台中七期開〈無敵一家鰻屋〉鰻魚專賣店，將集團各品牌大廚請來共同設計菜式。（圖／姚舜）

台中〈無敵一家鰻屋〉空間挑高6米，設計師以金色鰻魚為樑柱裝飾展現氣勢。（圖／姚舜）

台中大漁餐飲集團在台中七期新開的〈無敵一家鰻屋〉鰻魚專賣店，牆面上這幅以鰻魚為主題的圖畫是藝術家手繪、所費不貲。（圖／姚舜）

台中大漁餐飲集團在台中七期新開的〈無敵一家鰻屋〉鰻魚專賣店，空間挑高並採現代和風裝潢設計，並以木製隔屏軟隔間作包廂。（圖／姚舜）

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