駐防在台中后里的陸軍裝甲586旅清晨傳出墜樓死亡事件。一名部隊資深上士在清晨6點，在官兵剛起床之際，不明原因在營區內墜樓，部隊同袍經過現場才發現該名上士該倒臥在營區內，經送醫急救後，在上午7點30分左右宣告不治，由於現場並未留下任何跡證，目前軍方已封鎖現場鑑識，並通知家屬協助處理善後，並釐清墜樓原因。

據了解，這起墜樓事件發生在清晨6點左右，586旅內的官兵正進行晨運時，突然有官兵發現營區內倒臥著一名上士，全身多處受傷，於是立即回報戰情中心，旅部立刻派遣救護車將傷者送往醫院急救，經過一個多小時搶救後仍宣告不治。

憲兵隊或憲兵隊獲報後前往鑑識，發現應該是從高處墜下，但現場並沒任何跡證，因此正封鎖現場調查。陸軍10軍團政戰主任莊惠安表示，目部隊已經通知其家屬，並協助處理善後，但墜樓原因還要經調查才能釐清，由於死者為資深上士，且為領導幹部，發生墜樓意外原因，軍方還需進一步調查。

(中時電子報)