韓國瑜19日在台南水萍塭公園造勢，國民黨台南市黨部主委謝龍介稱現場湧入10萬人。(曹婷婷攝)

網友留言。（圖片摘自李四川後援會臉書）

國民黨總統參選人韓國瑜和總統蔡英文19日都不約而同在南部舉辦造勢大會，但網友比較兩人造勢的人氣，蔡英文的場子，只聽見蔡一人在唸經 ! 司儀在台上喊 : 等下領便當！但韓國瑜的場子則是充滿歡樂的氣息，高下之別，馬上判斷出來。

韓國瑜19日在深綠選區的台南水萍塭公園舉辦造勢大會，現場湧入10萬人，馬吳洪韓4人同台展現團結氣勢，手機燈海更是重現去年韓在高雄三山造勢的經典場面，韓國瑜看到這麼多支持群眾到場，眼眶一度激動泛紅，也讓人重新嗅到「韓流回來了」的味道。

同日，蔡英文南下雲林，為雲林縣第1選區立委候選人蘇治芬站台，現場約有上萬支持者到場，大家大喊「蔡英文當選、蘇治芬留在國會」、「蔡英文、蘇治芬連任成功」，氣氛非常熱絡。

但有網友在臉書《李四川後援會》粉專上比較兩場造勢活動，發現「蔡英文的場子顯然感受不到民眾熱情？只聽到她一人在唸經 ! 司儀在台上喊 : 等下領便當」，但在韓國瑜的場子，卻是充滿歡熱洋溢的氣息！底下網友也紛紛表示，「唯一支持韓國瑜」、「有眼睛的人都看的出來」！

(中時電子報)