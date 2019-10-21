海巡署南區巡防局岸巡大隊士官長王育洋，5年前為偵辦走私香菸案，在載菸貨車私裝GPS，被依妨害祕密罪判拘役50天、緩刑2年確定，最高檢察署認為目前法令尚未規範GPS蒐證要件及程序，在法律明定前，不能由司法警察承擔刑責風險，提起非常上訴，但遭最高法院駁回。

由於司法警察運用GPS辦案違法，影響深遠，法務部已研擬修正《刑事訴訟法》或另立專法尋求解決。

王員2014年6月偵辦香菸走私案，私自在涉嫌載運私菸的貨車上裝設GPS監控貨車行蹤，裝設7天後取回時，被司機發現報警逮捕王並提告妨害祕密罪，王獲不起訴確定。

但司機向高雄地院聲請交付審判，雄院認為車輛上路行跡與駕駛或乘客活動，屬妨害祕密罪規範的「非公開活動」，判他拘役40天，得易科罰金，緩刑2年。

檢方認為裝設GPS追蹤器的作為，應屬偵查作為，屬於依法令的行為，為王提上訴爭無罪。不過，高雄高分院以王具有公務員身分應加重其刑，加重改判拘役50天，緩刑2年，最高法院駁回檢方上訴，全案確定。

最高檢認為，最高法院駁回理由所指的「非公開之活動」，是以「隱私受侵害」取代非公開」構成要件，違反罪刑法定主義，本案的GPS紀錄全部是貨車在公共道路的「公開活動」，若依確定判決見解，恐怕就連架設路邊的監視器也會構成犯罪。

而且，王員行為時，司法實務並未禁止警察使用GPS蒐證，王男依偵查實務蒐證，有法律上正當理由，並非「無故」。最高檢8月間以本案判決適用法則不當，提起非常上訴。不過，最高法院僅以這起非常上訴案不符規定為由，予以駁回。

(中時 )