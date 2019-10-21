中華隊不負眾望以5比4擊敗日本隊，睽違18年後再度奪冠，台中市長盧秀燕與勝利球員互擁道賀。（盧金足攝）

第29屆亞洲棒球錦標賽20日晚上在台中洲際棒球場舉行冠軍戰，在滿場球迷應援集氣下，中華隊不負眾望，抱回隊史第5座金盃。（盧金足攝）

中華隊贏了！第29屆亞洲棒球錦標賽20日晚上在台中洲際棒球場舉行冠軍戰，在滿場球迷應援集氣下，中華隊不負眾望以5比4擊敗日本隊，睽違18年後再度奪冠，抱回隊史第5座金盃；台中市長盧秀燕全程觀賽、熱情吶喊，為中華健兒加油，並在閉幕典禮代表主辦城市頒發冠軍金盃給中華隊，如願將冠軍留在台灣。

盧秀燕在亞錦賽開幕典禮時，特別代表市民送上新鮮水果，慰勞中華隊所有球員，昨晚冠軍戰也到場全程觀戰，她與中華民國棒球協會理事長辜仲諒、「森林王子」張泰山手持加油棒，化身熱血球迷，2局上中華隊攻占滿壘，張進德一記中外野飛球為中華隊攻得3分，以3比1超前日本隊，盧秀燕激動地從椅子上跳起來，與滿場球迷齊為中華健兒尖叫吶喊。

7局下日本隊2人出局1在壘，中華隊僅以1分領先，換上年僅20歲的棒壇新秀「火球男」劉致榮登板，2.1局狂飆5次三振，均速猛催150公里以上，成功封鎖日本隊打線，榮獲本屆賽事MVP（最有價值球員），最終中華健兒以1分之差，力克對手，盧秀燕興奮高喊「中華隊冠軍！中華隊冠軍！」

「18年了，中華民國終於拿到冠軍！」中華民國棒球協會理事長辜仲諒感謝團隊辛苦安排這幾日的比賽，這次中華隊以1分之差擊敗日本奪下冠軍，他「非常非常非常地高興」，因為這是中華隊自2001來再次得到冠軍。

每2年舉辦一次的亞洲棒球錦標賽由亞洲棒球總會主辦，並由亞洲各國輪流承辦，自1954年起邁入第29屆，今年有日本、中國、韓國、香港、菲律賓、巴基斯坦、斯里蘭卡以及地主中華共8隊參賽，14日至20日在台中洲際棒球場及台灣體育運動大學棒球場登場。中華隊本屆成績斐然，以A組第2晉級，超級循環賽中先後對上B組第2的南韓隊、B組第1的中國大陸隊，兩場比賽皆獲勝，晉級決賽和日本隊爭取金牌，取得明年奧運最終資格賽門票。

運動局長李昱叡強調，市府推廣棒球運動不遺餘力，歷年來也爭取多項國際重大賽事在台中舉辦，並獲國際棒球總會頒贈「世界棒球之都」獎牌肯定。亞錦賽圓滿落幕，11月5日到7日的世界12強棒球錦標賽台灣區預賽，也將在洲際棒球場舉辦，多場國際賽事接力登場台中，台中棒球運動蓬勃發展，運動局歡迎全台球迷繼續到台中為中華隊加油。

(中時 )