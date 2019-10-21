盧秀燕於亞錦賽特代表市民送上新鮮水果，慰勞中華隊所有球員。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市長盧秀燕全程觀賽、熱情吶喊，為中華健兒加油，閉幕典禮代表主辦城市頒發冠軍金盃給中華隊，如願將冠軍留在台灣。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

第29屆亞洲棒球錦標賽20日晚在台中洲際棒球場舉行冠軍戰，在滿場球迷應援集氣下，中華隊不負眾望以5比4擊敗日本隊，睽違18年後再度奪冠，抱回隊史第5座金盃；台中市長盧秀燕全程觀賽、熱情吶喊，為中華健兒加油，並在閉幕典禮代表主辦城市頒發冠軍金盃給中華隊，如願將冠軍留在台灣。

盧秀燕於亞錦賽開幕典禮時，特別代表市民送上新鮮水果，慰勞中華隊所有球員，今晚冠軍戰也到場「全程觀戰」，她與中華民國棒球協會理事長辜仲諒、「森林王子」張泰山手持加油棒，化身小粉絲，2局上中華隊攻占滿壘，張進德一記中外野飛球為中華隊攻得3分，以3比1超前日本隊，盧市長激動地從椅子上跳起來，與滿場球迷一起為中華健兒尖叫吶喊。

7局下日本隊2人出局1在壘，中華隊僅以1分領先，換上年僅20歲的棒壇新秀「火球男」劉致榮登板，2.1局狂飆5次三振，均速猛催150公里以上，成功封鎖日本隊打線，榮獲本屆賽事MVP（最有價值球員），最終中華健兒以1分之差，力克對手，盧市長興奮高喊「中華隊冠軍！中華隊冠軍！」

「18年了，中華民國終於拿到冠軍！」中華民國棒球協會理事長辜仲諒首先感謝同仁們辛苦安排這幾日的比賽，這次中華隊以1分之差擊敗日本奪下冠軍，他「非常非常非常地高興」，因為這是中華隊自2001來再次得到冠軍。

每2年舉辦一次的亞洲棒球錦標賽由亞洲棒球總會主辦，並由亞洲各國輪流承辦，自1954年起已邁入第29屆，今年有日本、中國、韓國、香港、菲律賓、巴基斯坦、斯里蘭卡以及地主中華共8隊參賽，14日至20日在台中洲際棒球場及台灣體育運動大學棒球場登場。

中華隊本屆成績斐然，以A組第2晉級，超級循環賽中先後對上B組第2的南韓隊、B組第1的中國大陸隊，兩場比賽皆獲勝，晉級決賽和日本隊爭取金牌，取得明年奧運最終資格賽門票。

(中時 )