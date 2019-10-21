在歐洲聯盟領袖未同意於目前展開入會談判後，北馬其頓共和國主要政黨領袖今天決定在明年4月提前舉行國會大選。

儘管對於中國與俄羅斯在巴爾幹半島地區影響力日增有所疑慮，歐盟領袖18日開會，並未同意選定日期與北馬其頓展開入會談判，將等明年春季再議，其中主要是法國反對。

隨後，北馬其頓總理柴伊夫（Zoran Zaev）在昨天提議提前大選，當天下午總統潘達洛夫斯基（Stevo Pendarovski）召集政黨領袖開會，以討論進一步行動。

會中，各黨領袖同意在明年4月12日提前舉行大選，比現任國會任期屆滿提早了8個月。柴伊夫依法於明年1月請辭。

馬其頓先前將國名更改為北馬其頓，結束與希臘爭議後，即可望獲同意選定日期，與歐盟展開入會談判。

馬其頓自1991年脫離前南斯拉夫聯邦共和國（Yugoslavia）以來，希臘一直反對這個鄰國被稱為馬其頓，因為馬其頓國名與希臘北部省分之名相同。

路透社報導，與北馬其頓和阿爾巴尼亞一樣，波士尼亞、科索沃、塞爾維亞與蒙特內哥羅也希望加入歐盟，但由於西歐社會對移民的疑慮升高，加上英國脫歐處理過程歹戲拖棚，這些國家加入歐盟的進展也跟著拖緩。

北馬其頓料將在今年稍後或明年初，成為北大西洋公約組織（NATO）第30個會員國；以美國為首的北約會員國已全數批准北馬其頓入會。

(中央社)