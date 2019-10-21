近百年歷史的「國際人權聯盟」年會今年首度在亞洲舉行，地點選在台北，第一位講者邀請前死刑犯、司改會成員之一徐自強擔任講者，他提及，雖然他已經被釋放，但證據僅有遭刑求的自白的死刑犯邱和順仍未遭釋放，呼籲應透過特赦、非常上訴等方式讓邱和順無罪釋放。

徐自強描述自己，1996年無端遭捲入刑事案件，還被判死刑，從此改變他的人生，「從27歲至43歲的生活就是3至5步、不到2坪大的空間」，自從被判死刑後，每天晚上都會換上家中為他帶來的新衣服隨時等待死刑執行，一邊希望快點執行死刑結束痛苦的日子、一邊又希望能再看到家人一面，對人及司法也失去信任。

徐自強說，直到家人找上司改會，現任廢死聯盟執行長林欣怡到看守所看他，「握著我的手時，感受到她是相信我的」，也經過一連串的努力與奮鬥，他在2012年被釋放出來。

今年49歲的徐自強提及，今年60多歲的邱和順，因為未犯下來的罪、遭刑求得來的自白，在2011年遭判死刑確定，而今年模擬亞洲人權法院選定邱和順案來模擬判決，最後認定侵害中華民國政府侵犯邱和順的人權，台灣應透過特赦、非常上訴等確認邱和順無罪。他也說，目前的夢想就是不要再有下一個徐自強。

台權會會長周宇修致詞時也說，目前台灣會的目標包括建立國家人權委員會、拯救李明哲、集會遊行及土地徵收等相關法律、原住民權利等，以提升人民自由與平等權利；總統蔡英文致詞時則再度提及，在她任內移除包括對職場女性的歧視、啟動司法改革，打造大家能夠仰賴的社會安全網，台灣也成為亞洲第一個同性婚姻合法的國家，希望與NGO合作讓台灣成為更加公平正義的地方。

(中時 )