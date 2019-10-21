日本隊答謝主場觀眾支持。（美聯社資料照）

世界盃橄欖球地主日本隊終於嘗到本屆首敗，結束了他們過去4周的驚奇旅程。20日在東京的8強戰，南非26-3痛宰「櫻之勇士」。日本全場僅有田村優罰球得分，南非則有3次達陣，而且下半場猛攻21比0，主場觀眾震天的加油聲也救不回，南非甜美復仇挺進準決賽，

2015年世界盃，日本隊在小組賽以34-32爆冷擊敗南非，是賽史最大冷門之一。南非當時仍然以小組第一晉級，但他們從未輸過二級球隊，視為奇恥大辱。直到本屆賽前，南非球員還表示4年前輸給日本的陰影揮之不去，他們非常需要一場大勝，所以此戰下手絕不留情。

南非隊長Siya Kolisi賽後說他們深知日本的勇猛，特別在防守端消耗了很大的力量。日本上半場有效阻止南非進攻，下半場南非連罰3球將比數拉到14比3，士氣大振，最後兩次達陣以大分差獲勝。日本是8強唯一的二級球隊，也是輸最慘的，但已經締造隊史最佳成績，拉下了一級球隊蘇格蘭，不負家鄉球迷期待，成為西方列強不敢小覷的力量。

英格蘭8強戰大勝澳洲，威爾瑟險勝法國。準決賽將由英格蘭對戰紐西蘭、威爾斯對戰南非。

(中時電子報)