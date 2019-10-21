新北市板橋警分局板橋派出所遷移至板橋區北門街17號，今（21日）上午9時許由市長侯友宜主持落成啟用典禮。（葉書宏攝）

新北市板橋警分局板橋派出所遷移至板橋區北門街17號，今（21日）上午9時許由市長侯友宜主持落成啟用典禮。（葉書宏攝）

新北市板橋警分局板橋派出所遷移至板橋區北門街17號，今（21日）上午9時許由市長侯友宜主持落成啟用典禮。（葉書宏攝）

新北市板橋警分局板橋派出所遷移至板橋區北門街17號，今（21日）上午9時許由市長侯友宜主持落成啟用典禮。（葉書宏攝）

新北市板橋警分局板橋派出所遷移至板橋區北門街17號，今（21日）上午9時許由市長侯友宜主持落成啟用典禮，該棟原為老舊警用宿舍，透過公辦都更方式，讓老舊宿舍活化翻新。侯友宜強調，落成對於派出所同仁而言，是一種士氣鼓勵。

侯友宜表示，新的廳舍有更好的環境讓同仁可以發揮、為市民服務，感謝中央立委、地方民意代表協助。新北市治安不僅要仰賴警察等各單位，還要警民合作大家一起來。

板橋警分局表示，「新北市板橋區北門街商業區都市更新事業案」該址原位於板橋區北門街及茶館街交界處，範圍內建築原為土造及磚造建築物，屋齡皆超過30年以上，建物老舊窳陋且耐震結構及防火安全堪慮，導致整體生活環境品質不佳影響市容。

為促進土地再開發利用，復甦都市機能，改善居住環境，增進公共利益，依都市更新條例暨相關規定，加速當地都市更新事業的實施。新廳舍為地上3層、地下1層之建築，產權面積達774.91坪，可有效紓解辦公空間不足問題，提供更乾淨、明亮的環境供民眾洽公。

(中時 )