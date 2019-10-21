港嫌陳同佳願返台投案，是否有政治目的？民進黨立委鄭運鵬今天上午在立法院司法及法制委員會質詢時，直接挑明是香港政府為了從「返送中」爭議中脫困的高招。

司法及法制委員會今天主要審議的是「商業的法院」，但鄭運鵬質詢時針對在台殺害女友的香港嫌犯陳同佳願意來台受審一事，詢問司法院秘書長林輝煌：是否有司法判決上的可能？林輝煌以「司法行政上不方便表示」為回應。

鄭運鵬於是以「通案，不針對個案」追問：主動投案是否會減輕量刑？林輝煌則沈默幾秒回說：「這是法官考量因素之一。」當鄭再逼問時，林以「他的任何回答都很容易聯想」而不願進一步表示。

於是，鄭運鵬自行研判分析的說，香港沒有死刑、台灣有，陳同佳願來台投案，必然是基於，一因為是主動投案，可要求不被處以極刑，二台灣沒有預謀殺人的積極證物，難判重刑，三若被輕判回港，會有特別待遇。鄭因此說，陳冋佳返台投案，對台灣來講，重判也不對，輕判也不對，不論是在政治上、司法上都是難度很高的案子，卻是港府從「返送中」困局中脫困的高招。

(工商 )