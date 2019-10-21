儘管都已離開湖人兩年多了，勇士後衛羅素似乎到現在還是心存不滿！羅素接受《USA Today》訪問表示，自己的菜鳥球季雖然很榮幸跟「小飛俠」布萊恩同在湖人打球，且是布萊恩生涯最後一季，可是2015-16年球季湖人內部卻很混亂。

「當時我也看到湖人混亂的一面，這是實話，」2015年被湖人用榜眼籤選上的羅素表示，「並非每支球隊都會出現那種情況，作為一名年輕球員，無論你看到任何事情，你都會認為那是正常的，但當我去了籃網，卻發現完全相反。」

事實上，湖人在2015-16年球季的混亂情況，不僅是布萊恩，羅素自己也要扛下不少責任，因為他當時雖有不錯發揮，卻不小心發布隊友尼克楊坦承偷吃影片，造成羅素在休息室內遭到排擠，才在湖人待了兩季，就被交易到籃網去了。

「成為一名籃球員很容易，但做到專業是不同的，我逐漸學會如何當個專業球員，」羅素說，「我在洛杉磯時，那邊體系並非我想要的，然後我去了籃網，對於球隊體系有了初步認識，現在我來到勇士，我同樣會觀察球隊體系。」

如今隨著新球季即將開打，羅素也在他的偶像柯瑞身邊努力學習，「我觀察非常仔細，我努力觀察自己能從柯瑞身上學到什麼。」柯瑞也大力稱讚這名小老弟，「羅素按照自己節奏打球，且願意學習，他渴望邁向職業生涯的下一步。」

(中時電子報)