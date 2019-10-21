鳳鳴國小輔導主任王蕙雯表示，校長平時為人親切、無距離感，與學生打成一片。（許哲瑗攝）

鶯歌鳳鳴國小校長曾俊凱、校長夫人黃玟瑜，今凌晨在德昌二街住處內命喪火窟，鳳鳴國小教師得知噩耗後，今早在升旗典禮上向全校師生說明憾事，並號召眾人低頭1分鐘為校長夫婦默哀，現場氣氛凝重，所有師生神情嚴肅，更有不少師生當場潸然淚下，久久不能平復。

曾俊凱自1987年起擔任教職，過去曾任鳳鳴國小主任10多年，2007年考上校長後先派任至石碇國小，2010年轉任安坑國小，2013年決定回歸家鄉鶯歌，申請調回鳳鳴國小，已服務教育界32年。

鳳鳴國小輔導主任王蕙雯表示，校長平時為人親切、無距離感，與學生打成一片，下課時常有學生在校長室為他捶背、按摩，去年校長因意外受傷住院，更收到學生寫的祝褔康復卡片，由於校長夫人黃玟瑜同任職鶯歌國小音樂老師，每逢歲末年終等聚會，夫妻倆常偕手出席，伉儷情深的好感情蔚為教育界一筆佳話。

王蕙雯說，校長平時以校為家，儘管昨天是假日，仍到校內關心工程施工狀況，不料這一別，竟成最後一面，今凌晨得知噩耗簡直不敢相信，除了召開臨時教師會議，也利用早上的升旗典禮，向國小部600位、幼兒園160位學生說明噩耗，號召眾人低頭1分鐘默哀，後續會持續安撫學生情緒。

教育局表示，曾俊凱任職鳳鳴國小期間，擔任北市防災教育輔導團總召集人，行政院第二期防災士成員，鳳鳴國小也因曾校長的付出與努力成為新北市防災教育中心學校，學校各個牆面及學習角都是學習防災及安全教育的教材，107學年度更以防災教育為主軸融入行動學習，獲得教育部教學卓越銀質獎，將新北市防災教育堆疊至全國最標竿學習的典範。

教育局指出，對於噩耗教育局萬般不捨，已與新北市校長協會成立專案協助小組，因應相關事宜。

(中時 )