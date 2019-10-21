國民黨總統參選人韓國瑜16日請假高雄市長拚大選，總統府秘書長陳菊昨晚為民進黨北市立委參選人吳怡農輔選時，被問到韓國瑜請假。陳菊首度打破沉默公開說，她對高雄市民感到不捨，韓國瑜「放棄一個市長的責任，人民自有論斷」。

據《中央社》報導，陳菊昨(20日)晚間參加「挺農護雙山 志工召集令」的活動，親自為吳怡農輔選站台。陳菊也透露她與吳怡農有很深的淵源。她說，當年因美麗島事件坐牢，回到台北後，就住在吳怡農家裡。

她指出，吳怡農這場選戰對手是實力堅強的國民黨立委蔣萬安陳菊說，這兩人是完全不同的生命歷程與環境，對方有這麼好的家世，「阿祖、阿公都當總統」。陳菊說，吳怡農敢接受這個挑戰，她很感動，台灣社會應該給這個優秀人才機會。

對於民進黨不分區提名委員會組成的爭議，陳菊受訪時表示，她相信民進黨不分區名單不是政治分贓，有過去很多人的努力才有今天的民進黨，民進黨要得到人民的感動，要提出一份人民能接受的名單，她對民進黨有信心。

(中時電子報)