蘋果新產品趨勢市場關注，中國媒體引述分析師預估，到明年第3季蘋果每季可能推出新品，其中鴻海旗下工業富聯可望持續受惠新品機殼出貨。

中國科技網站引述天風國際證券分析師郭明錤報告分析，9月下旬正式開賣的iPhone 11系列機種，需求優於預期，出貨成長帶動機殼供應商，包括工業富聯、可成與捷普科技（Jabil）可望受惠。

展望蘋果新品趨勢，報告預期，到明年第3季蘋果每季將推出新品，其中明年第1季將公布iPhone SE2、和搭配飛時測距（ToF）功能的iPad Pro產品；第2季將推出搭配剪刀腳鍵盤的MacBook新品、以及蘋果與第三方品牌合作的擴增實境（AR）頭盔；第3季將推出5G版iPhone。

其中5G版iPhone的金屬中框和機殼都將升級，售價也會明顯增加。

受惠蘋果到明年第3季新品出貨成長，報告預期，工業富聯可望在iPhone 11、iPhone SE2、iPad Pro新品、新MacBook、以及新款5G版iPhone，切入相關機殼供應鏈。

郭明錤先前報告預期，iPhone SE2大部分外觀設計與硬體規格與iPhone 8相似，預估配備A13處理器與3GB容量的LPDDR4X記憶體，預期將會有64GB和128GB兩種儲存容量機種。

從出貨量來看，郭明錤預估，目前上游產業鏈每個月為iPhone SE2準備約200萬支到400萬支的產能，預估iPhone SE2在明年出貨量可達3000萬支以上。

展望明年第1季出貨表現，郭明錤日前指出，蘋果調升部分供應商在今年第4季出貨預估或產能需求，主要是為了確保明年第1季iPhone出貨能滿足市場需求。

受惠iPhone 11因低價帶動的換機需求、加上預期iPhone SE2從明年第1季開始出貨，預估明年第1季iPhone總出貨量可較今年同期成長約10%。

(中央社)