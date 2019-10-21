前行政院長賴清德今天清晨在紐約發表演說，呼籲在美國的台僑，在明年的總統選舉全力支持蔡英文，用選票向中國說不，「用自由女神的民主精神，逗陣守護台灣！」

賴清德赴美輔選之旅的最後一站，在台北時間今天凌晨出席美國紐約後援會活動並發表演說，賴清德表示，此次來美國的助選行程，從舊金山、芝加哥、華府，到最後一站紐約，所有活動在今天畫下圓滿句點。

他說，台僑的台灣心、故鄉情，一直是台灣進步的力量，因為九月底便前往歐洲，未能參加日前洛杉磯與休斯頓的造勢活動，他對當地僑胞鄉親感到很感到抱歉。「但懇請大家一定要回來台灣投票，捍衛本土政權，讓蔡英文總統高票連任，民進黨立委過半，壯大台灣！」

賴清德表示，此行在紐約，他希望大家能夠用自由女神的民主精神來守護台灣。現在，失去自由的憾事，正在香港發生。雖然反送中運動出現許多悲劇，但是香港人非常勇敢，前仆後繼反對中國政府剝奪他們的自由。香港反送中運動象徵香港一國兩制的失敗，中國強壓給台灣的一國兩制台灣方案，及一個中國原則的九二共識皆不可行。

所以他呼籲明年的選舉，我們全力支持蔡英文，用選票向中國說不，「用自由女神的民主精神，逗陣守護台灣！」

賴清德也要支持者用世貿大樓的重生勇氣來壯大台灣，未來在面對中國的各種打壓下，台灣必然處境困難，需要大家全力支持蔡英文，用世貿大樓再生的勇氣排除各種障礙，持續發展經濟，推動改革，落實轉型正義，建設國家，照顧弱勢，壯大台灣！

他也要大家用創新進步的政策，強化世界的台灣，賴清德指出，過去三年來，Google、Facebook、亞馬遜的AWS服務也都紛紛在台灣成立人工智慧（AI）的人才培育和研發中心，並且扶植在地新創團隊。在創新能力排名上，台灣和瑞士、德國、美國持續並列全球四大「超級創新國」。所以明年的選舉，他請大家全力支持蔡英文，用選票持續推動創新進步的政策，強化世界的台灣！

(工商 )