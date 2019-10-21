日皇德仁登基典禮「即位禮正殿之儀」22日將在皇宮正殿「松之間」舉行，預定有174國及聯合國、歐盟(EU)代表，以及日本首相安倍晉三等3權首長及各界代表等約2000餘人出席，晚間還將在宮殿舉行祝賀宴「饗宴之儀」。

日本政府為了慶祝德仁登基，將22日訂為僅限今年的國定假日。22日上午9時將在皇宮宮中三殿舉行「即位禮當日賢所大前之儀」、「皇靈殿神殿奉告之儀」。下午1時舉行約半小時的「即位禮正殿之儀」，由新天皇向海內外宣示即位，這是每位天皇都要經歷1次的重要儀式。

平成天皇即位時，上皇明仁夫妻是坐在皇宮中庭特別架設的野外舞台，讓海外賓客近距離目睹儀式，但這次儀式的舞台則設在室內，德仁將通過松之間的門登上日皇即位寶座的「高御座」，皇后雅子也將登上一旁的「御帳台」。

這次較特殊的是將舉行「宸儀初見」即位傳統儀式。宸儀是指天皇的儀態，即布幕拉開後才能看到新天皇，這是日本從平安至昭和時代一直沿襲的儀式，平成天皇即位時沒有舉行，令和年代才重新復活。為了讓出席賓客都能清楚看到日皇，賓客席中架設了2台200英吋、3台100英吋的大螢幕等共30台螢幕。

日本政府為這次即位儀式共編列160億8500萬日圓(約台幣45億9千多萬元)的預算，較前次提高了3成左右，但因物價和人事費上漲、外國賓客增加等因素而不得不力行節約，故這次不在野外架設舞台，服裝方面，除日皇和皇弟秋篠宮兩對夫婦的是全新的之外，其他皇族和宮內廳幹部基本上都是採用前次典禮的服飾加以修改。

「饗宴之儀」將在22日晚間7點20分舉行，主會場是皇居最寬敞的豐明殿，外國政要與日本行政、立法、司法三權首長都將出席。德仁夫婦23日下午還將舉辦茶會招待英國查理王子等外國王室成員，當晚安倍夫婦將在東京新大谷飯店舉辦官方晚餐會，招待外國領袖與代表。

(中時電子報)