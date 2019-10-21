「第十六屆全國臺灣文學研究生學術論文研討會」，20位博碩士生以臺灣文學文化、傳播、語言、國際化等主題發表論文。（陳世宗攝）

「第十六屆全國臺灣文學研究生學術論文研討會」，藉此鼓勵臺灣文學研究的博碩士生完成優秀論文，助其繼續升學或就業。（陳世宗攝）

文化部所屬國立臺灣文學館與靜宜大學台灣文學系合辦「第十六屆全國臺灣文學研究生學術論文研討會」，20位博碩士生以臺灣文學文化、傳播、語言、國際化等主題發表論文。日本著名的臺灣文學及臺灣原住民文學專家，日本天理大學名譽教授下村作次郎，也以「臺灣文學的發掘與探究」為題，分享他對臺灣文學長期關注、熱愛，及多年研究成果。

靜宜台灣文學系主任賴松輝說，該系長期推動創新與特色課程，培養學生專業及跨域實力，在業界深獲肯定！也符合今年研討會發表主題，除探究傳統的臺灣文學及文化，更擴展至比較文學、跨國文化、新移民議題及新媒體文本等多樣性題材。會中同時頒發國立臺灣文學館年度「臺灣文學傑出博碩士論文獎」，藉此鼓勵研究風氣，讓臺灣文學向世界傳播！

國立臺灣文學館館長蘇碩斌表示，臺灣文學館2003年創立後，透過「全國臺灣文學研究生學術論文研討會」，充分展現研究成果，也讓民眾更瞭解臺灣文學。有別一般高等教育的「學術研討會」直接隸屬教育部或科技部；「全國臺灣文學研究生學術論文研討會」由文化部主辦，能更直接面對民眾，在促進研究能量、學術交流中，大幅提升報考相關領域人數。

蘇碩斌指出，此次研究主題令人驚豔，由文學作品，擴展至文化現象、電影、音樂等領域，展現了臺灣文學豐富內涵與生命力；期望未來將臺灣文學推向國際，也透過專業研究，將館藏品轉化為通俗易懂的故事、文字，與民眾產生共鳴。

日本天理大學名譽教授下村作次郎，是第一位整理臺灣文學研究基礎資料的日本學者，並為日本「臺灣文學研究會」重要成員。他以近期出版的《臺灣文學的發掘與探求》指出，臺灣文學為具強烈使命感作家所奮鬥的結晶，從文學可解讀臺灣史的演變，也描繪臺灣人的內在精神世界。相信臺灣文學的發展有前景及無限可能性！

會中同時頒發2019年國立臺灣文學館年度「臺灣文學傑出博碩士論文獎」，由清華大學、臺灣大學、成功大學、中興大學等臺文系所博士論文1位，碩士論文5位，佳作6位獲獎，以鼓勵臺灣文學研究的博碩士生完成優秀論文，助其繼續升學或就業。

(中時 )