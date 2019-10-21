余祥銓20日參加中天《小明星大跟班》，二姊余苑綺近日剛生下小兒子，對於外甥心室中隔缺損需開刀一事，他回應，「太小了，醫生會有團隊下去看，等他再稍微大一點。」他等3天才親手抱到小孩，第一件事先「驗鳥」，令人啼笑皆非。
余祥銓表示：「我比較擔心二姊的狀況啦，她連續2胎這樣子懷，身體的負荷很大，我有帶雞湯去看她。」他透露媽媽李亞萍經常去看二姊，爸爸余天比較忙，每天都要跑十幾場行程，早上6點到半夜11、12點才返家，相當辛苦。回憶首次抱外甥的感動，「感覺蠻喜悅，我戴著口罩，但抱著他，他看著我有笑。」他在外甥的心臟狀況被報導後，觀察底下的留言，看到大家都在安慰二姊覺得相當感動。
首次抱到外甥，余祥銓不改調皮本性，偷偷隔著衣物「驗鳥」，他滿意地說：「他鼻子很大，你知道的鼻子很大那裡都很大，我這個外甥，你們女生以後小心啊。」他認為外甥不只鼻子大，又有雙眼皮，長相非常帥。
(中時 )
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