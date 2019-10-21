網友留言。（摘自批踢踢網頁）

鴻海創辦人郭台銘2日在高雄展覽館舉辦感恩見面會，現場湧入上千名郭粉力挺，但讓網友最震撼的是高雄市農會理事長蕭漢俊也蒞臨現場，由於蕭過去挺韓立場鮮明，蕭的出現，讓網友大驚是不是跳船了？

郭台銘20日在高雄展覽館舉辦感恩見面會，現場湧入上千名郭粉力挺。據《東森新聞》報導，在感恩見面會上，除神秘嘉賓前立法院長王金平出席、國民黨高雄市副議長陸淑美等人出席外，蕭漢俊也蒞臨現場。

蕭漢俊的出現，讓網友非常震撼，因蕭過去挺韓的立場非常顯明，網友MarioBro就在批踢踢發文表示，「看看果凍今天的見面會，陸淑美、黃韻涵母女是非常親王的不用說！連鄉民常常開酸老王派系被韓收攏的代表人物，蕭漢俊也跑來果凍的場子」！

該網友更表示，「剩下的冬瓜標跟花蓮王也不用肖想他們會有多忠心，這次不出訪美國幾乎直接證實了韓陣營評估自己當選的可能性不高，俗話說氣餒先輸一半，主帥都沒信心了更何況底下的人，跳船潮只會一波接著一波」！

底下網友也紛紛表示，「開除黨籍」、「有名嘴說早先韓導跟白海豚交換條件要了8席不分區安全席次，後來崩盤後剩四席，最後說一席都不給韓導」、「發現立委已經不會贏了就不演了」、「連蕭漢俊都去了」、「看謝龍介有沒有在不分區、就知道是不是一席都不給」！

(中時電子報)