客運站起火5輛車燒毀 11:042019/10/21 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台西客運斗六雲林站停車場火警，燒毀5輛報廢遊覽車，幸無人傷亡。(雲林縣府工務處提供／許素惠雲林傳真 ) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台西客運斗六雲林站停車場火警，燒毀5輛報廢遊覽車，幸無人受困傷亡。(雲林縣府工務處提供／許素惠雲林傳真 ) 雲林縣台西客運斗六站清晨火警，燒毀5輛未掛牌的報廢遊覽車，所幸無人傷亡，起火原因有待消防隊進一步鑑定。 警方表示，清晨接獲報案指停車場冒煙，消防局派遣公園、斗六、西螺、莿桐、古坑、虎尾分隊，計出勤救災(護)車輛12車，24名人力，由第一大隊長劉采鑫帶隊前往灌救，火勢很快撲滅，最後清查燃燒5部未掛車牌報廢遊覽車，無人員傷亡。 (中時 ) #斗六 #清晨 #遊覽車 #車輛 #名人 也許您會感興趣 推薦閱讀 《金融股》外資圈名人加持，開發金法說會後出量走高 10:172019/10/17 財經 國道驚魂！老車過熱熄火 7旬夫妻推車下匝道 12:042019/10/17 社會 金門警方抓「黑牌」幽靈車 罰3600-10800元 09:522019/10/18 生活 淡水社區失竊近百萬 警鎖定2嫌追緝中 11:122019/10/18 社會 清潔隊員工駕車撞護欄 火燒車身亡 21:142019/10/18 社會 名人養生 梁漱溟健康有祕訣 04:092019/10/19 醫藥健康 阿里山公路隧道遊覽車起火 41人驚慌脫逃 16:092019/10/20 社會 新莊清晨槍擊案 警方24小時內破獲 21:042019/10/20 社會 陸軍裝甲586旅傳意外 上士清晨墜樓不治 09:432019/10/21 社會 社會熱門新聞 陸軍裝甲586旅傳意外 上士清晨墜樓不治 - 社會 保證獲利攏係假！這些博奕網站搞詐騙 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 男買一張機票 竟讓航空公司慘賠6億破產 - 社會 宜蘭老翁鋸管爆頭慘死 證實疑來自軍方未爆彈 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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