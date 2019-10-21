台西客運斗六雲林站停車場火警，燒毀5輛報廢遊覽車，幸無人受困傷亡。(雲林縣府工務處提供／許素惠雲林傳真 )

雲林縣台西客運斗六站清晨火警，燒毀5輛未掛牌的報廢遊覽車，所幸無人傷亡，起火原因有待消防隊進一步鑑定。

警方表示，清晨接獲報案指停車場冒煙，消防局派遣公園、斗六、西螺、莿桐、古坑、虎尾分隊，計出勤救災(護)車輛12車，24名人力，由第一大隊長劉采鑫帶隊前往灌救，火勢很快撲滅，最後清查燃燒5部未掛車牌報廢遊覽車，無人員傷亡。

(中時 )