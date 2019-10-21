澄清醫院陳燕蘭表示，從抽血的多項數值中發現這名77歲婦人竟是血中鈣離子濃度過低，罹患「嚴重低血鈣症」。（馮惠宜攝）

77歲阿嬤突然出現語無倫次、反應遲慢、認知功能障礙、右側肢體無力而被送進急診室，一度被懷疑是腦中風，但經一連串的檢查，在抽血的多項數值中逮到「元凶」，竟是血中鈣離子濃度過低，罹患「嚴重低血鈣症」，經針劑補充氯化鈣，不但恢復認知功能，更健步走出醫院。

澄清醫院腎臟科主治醫師陳燕蘭表示，這位有高血壓和慢性腎臟病病史的高齡患者，平日都很勤快的幫忙家務，最喜歡到陽台澆花，經家屬發現她變得不想動，說自己手腳無力，起先不以為意，三天內急遽變化，不但認知功能逐漸不靈光又碎碎唸、不知所云，才趕緊送到急診室。

在急診室做了腦部電腦斷層和抽血檢查，發現該病患的右腦頂葉有血管栓塞情形，血色素偏低及肌酸酐偏高，經由神經內科收治住院，住院其間確診該血管栓塞屬陳舊性栓塞，應該不是導致語無倫次、右側肢體無力的原因，由於該病患有慢性腎臟病病史，因此會診腎臟科。

陳燕蘭表示，經抽血檢查血中鈣離子，發現該病人的血清鈣離子為4.4，不到正常值的一半，同時其副甲狀腺素已飆至691，對慢性腎臟病人的控制值約為正常值的三倍來說，可以說已嚴重失控，因此診斷是續發性副甲狀腺功能亢進導致「嚴重低血鈣症」。

罹患嚴重低血鈣症，容易誘發抽筋等，其發病的症狀很類似腦中風，包括反應遲鈍、肢體無力，認知功能障礙等，如果未即時補充氯化鈣有可能會導致心律不整、心室顫動，嚴重時會奪人生命。該病患經每六小時針劑補充氯化鈣三天，再改口服鈣片四天就康復出院，不但恢復認知功能，更健步走出醫院。

對慢性腎臟病患者而言，為何容易罹患低血鈣症？陳燕蘭指出，其罹病的機制是慢性腎臟病患者因腎臟對活性維生素D的製造功能下降，進而併發續發性甲狀腺功能亢進，而誘發低血鈣症，容易被患者疏忽或誤診，其惡化的機率很高，這位77歲婦女的症狀是一典型的個案。

因此，陳燕蘭提醒，慢性腎臟病患者一定要追蹤治療，以防止病情惡化而需終身洗腎，再者追蹤治療的過程中，如有其他的併發症也可即時治療。

(中時 )