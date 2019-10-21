戴資穎在丹麥羽球公開賽擊敗強敵奧原希望，摘下個人本季第3座冠軍。(影片嵌入自BWF官方臉書粉專)

世界球后戴資穎昨晚在丹麥羽球公開賽贏得個人今年第3座冠軍，也順利完成在丹麥的2連霸及不讓世界第一位置被對手擠下，一天比一天更進步是她對自己的要求，也是幫助她在場上的克敵的心理建設。

戴資穎今年第二度在決賽擊敗好友奧原希望，賽後她表示：「下去比賽就告訴自己就要一天比一天更進步，我覺得今天有做得比前幾天好，內心也相當滿意。」小戴確實這場決賽做足準備，比起過去較常出現的慢熱，這次倒是第1局很快就搶得領先，就算中途被奧原追上，小戴仍冷靜擺脫對手追擊。

被問到首局比數接近，如何在緊張的戰況下邁向勝利，小戴回應：「打的時候告訴自己要多點耐心， 其實每一分要打死奧原沒有這麼容易，我知道自己需要比較多耐心，後面我分數有稍微領先了一些，感覺到她比我還要急躁。」

由於本周緊接著還有明天開打的法國公開賽，戴資穎透露不會有慶祝活動，而是先專心備戰，小戴第一輪對手是馬來西亞吳堇微，之後還有11月5日點燃戰火的大陸福州公開賽，屆時小戴首輪要對上2016年奧運金牌，西班牙馬琳（Carolina Marín）。

(中時電子報)