台灣高鐵（2633）表示，為持續深耕鐵道文化，引領民眾體驗鐵道旅遊的樂趣，同時探索國內外高鐵發展歷程，將於11月9日至11月30日，每週六下午2時至4時30分，在「台灣高鐵探索館」視聽室舉辦4場「秋季鐵道講座」，22日起開放網路報名，每場限額70人，額滿為止。

台灣高鐵今年「秋季鐵道講座」配合近來漸受國人青睞的鐵道旅遊，以「鐵道觀光旅遊-串聯在地美好」為主軸，規劃四場精彩演講，邀請知名鐵道專家分享鐵道旅行的美好經驗，並提供規劃鐵道旅行的相關建議。

首場將由蘇昭旭老師以「世界高鐵大探索」為題，分享最新的世界高鐵發展趨勢；第二場則邀請黃錫鴻老師介紹「集集線與日本四國鐵路旅行」，黃老師將特別以「高鐵假期」搭配集集線鐵路的旅遊產品，探訪台灣鐵道旅行的美景，並分享私密鐵道攝影的景點。同時更參照日本四國鐵路漫遊的經驗，帶領聽眾同步感受台日兩地迷人又多變的鐵路車窗風景。

第三場溫駿騰老師則將主講「台糖鐵路與產業鐵路旅行」，藉由走過百年歷史的台糖鐵路，探索台灣經濟與都市發展的關聯，同時更以近年糖廠轉型為觀光用途為例，為大家推薦高鐵有趣的鐵道旅遊行程；第四場講座「0系新幹線與高鐵歷史探索」，則將由高鐵探索館吳易翰館長壓軸登場，分享原是一項軍事機密工程的日本新幹線，如何運用二次大戰軍事工業人才，研發出0系列車的秘密武器。

「台灣高鐵探索館」位於高鐵桃園運務大樓，距離高鐵桃園站步行約5分鐘內，是全國首創也是唯一高速鐵路主題博物館。館內展出許多珍貴的高鐵文物，並分為台灣鐵道BOT史、台灣高鐵的誕生、體驗700T模擬駕駛艙、一日生活圈、高鐵文史庫房等精彩主題。

台灣高鐵表示，參觀採預約制，10人以上即可成團，並提供免費導覽服務。開館時間為每週二至週六的上午9時30分至12時30分、下午14時至16時30分。

(工商 )