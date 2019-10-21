在國中階段台灣教師經常讓學生使用ICT（資通訊）進行專題或課堂作業的比例只有15％，遠低於世界平均53％。教育部今表示，明年編列預算支持數位教材內容的建構，並辦理師資職前教育階段及在職教師的增能課程，培育教師有能力透過數位科技輔助學生自主學習。

均一平台教育基金會、TFT為台灣而教教育基金會、社團法人台灣逆轉聯盟日前辦理「2019教育永續發展論壇」，各界與會者再度齊聲倡議公民協力，致力創造台灣教育新時代，多名與會論壇及講者也對國家數位中程計畫寄予高度期待。

不過數據顯示，我國師生在數位學習的應用素養仍有待提升 。2018年OECD (經濟合作暨發展組織)的TALIS (教學與學習國際調查)結果顯示，在國中階段台灣教師經常讓學生使用 ICT (資通訊)進行專題或課堂作業的比例只有 15％，遠低於OECD國家平均53％ (新加坡 42％、韓國 29％、日本 18％)。

而國發會2018年數據顯示，臺灣中學生利用科技輔助學習的比例也不到四成，12-14歲(國中學生)參與線上平台課程學習比率36％、15-19 歲（高中職生）39％。

教育部次長范巽綠說，去年已要求師資培育大學把ICT(資通訊)融入師培課程，數據也顯示，國中生參與線上平台課程學習比率，從2017年24％提升至2018年36％，計提升12個百分點，一年來教育單位積極推動自主學習已有顯著成效。

范巽綠表示，接下來要進行的是，要透過公私協力進行盤整，進入師培體系，讓國小到國中階段將近14、15萬的老師，不分領域，都能理解科技改變學習的時代到來了，科技輔導自主學習的時代也到來了。

教育部師資藝教司司長鄭淵全表示，將補助各師資培育之大學辦理師資生資訊科技增能課程；分年規劃及辦理系統性的數位學習教師增能研習；積極發展數位學習內容，明訂授權機制，提供全國師生共享共用。

(中時 )