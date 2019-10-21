港女命案凶嫌陳同佳即將於23日出獄，香港特區政府昨天晚上發出聲明，指去年3月間曾派出警務人員來台，就案情與士林地檢署溝通，去年6月到今年4月更發出4封信件，以交流案件進程，並希望派代表團來台會面磋商，士林地檢署今表示，並沒有接獲任何相關消息。

士林地檢署表示，3月間港府曾派律政司人員來台，當時與刑事局人員接觸後港警務人員即返港，承辦檢察官並未與港府警務人員有任何接觸。另外，4封信件是在士檢檢察官透過法務部、陸委會請求司法互助後，港檢控官「私下」寄出信件，希望能提供相關案情資料，但因受限於港檢控官並非透過司法互助平台傳遞文件，士簡當時並未予以正式回應。

至於，派代表團來台磋商，士林地檢署發言人表示，目前地檢署並未接到陸委會、法務部轉知，並未主動與香港警方聯繫。另外，陳同佳自去年12月3日發布通緝後，依台灣法令不符合港府所說自首條件，港府昨聲明有所誤解。

(中時 )