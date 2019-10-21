女星嚴立婷2010年嫁給職籃選手張智峰，婚後第二年生下兒子Wilson，之後又歷經5年嘗試、3次流產後，終於又給兒子添了妹妹Tammy，夫妻倆圓夢擁有4口之家，嚴立婷也表示2寶夠了，沒有再生第三胎的打算，而這些年她以家庭為主，當二寶媽的時間比當明星多，然37歲的她凍齡有術，不僅產後身材恢復得很好，臉上也幾乎沒有歲月痕跡，經常在社群網站分享生活點滴的嚴立婷，昨天才po文分享被校警誤認為女大生的事情，沒想到兒子的回應，讓她更是爽到翻過去！

嚴立婷。(中時資料照片)

嚴立婷表示日前去某私立大學找家教學鋼琴，竟然被學校警衛伯伯問：「今天假日那麼認真還來上課？」，37歲的她竟被誤認為女大生，嚴立婷興奮跟7歲兒子Wilson分享，慘被兒子冷回：「很奇怪嗎？」。

嚴立婷立刻解釋這當然很奇怪，「我都2個小孩的媽了還學生勒！」，不忘讚美警衛伯伯人真好！結果Wilson又說了一次這很正常，堅定回應媽媽「因為放眼望去沒有一個比妳漂亮的人啊」，讓嚴立婷震驚加暗爽，覺得這孩子生對了「這小子從小撩媽功力真是只增不減」。

(中時電子報)