國民黨總統參選人韓國瑜批台北市長柯文哲是「陳年老醋的工廠老闆」，為了選舉才酸他。柯21日表示，「我只是講話太實在了」，他又沒有要選，常覺得韓國瑜有點可惜，只要穩扎穩打可以改變國民黨，這一戰選下去會受傷慘重，以後要改革國民黨的能量會比較弱。

柯文哲昨到高雄舉辦「柯P青年創業論壇」演講，他狠酸高雄「你們現在連市長都沒有了！」韓國瑜回應：「他酸我也不是一朝一夕，他最近看到我就像陳年老醋工廠的老闆一樣」，為了選舉才會酸人。

柯文哲今對此表示，他只是講話太實在了，且自己又沒有選，常覺得韓有點可惜，只要穩扎穩打可以改變國民黨，這一戰選下去會受傷慘重，以後要改革國民黨的能量會比較弱，打仗還是這樣，常打敗仗就是受傷慘重，他嘆一口氣說，所以現在講都沒有用，到底傷完之後還有多少能量。

柯文哲強調，和韓還是有一份情，對韓覺得很可惜，當被問到韓是否曇花一現？他說，不曉得欸，要看自己造化，外界認為柯這番話是認為韓贏不了蔡英文總統？柯說，目前看香港這樣一直拖，選舉剩下3個月不到，香港1、2個月內不會結束，還會再拖下去。

此外，韓國瑜提廢掉一例一休、高鐵南延，會不會覺得朝令夕改？柯文哲說，言多必失，像他常失言，但他也想過，失言的比例也沒有比較高，只是講太多話，所以言多必失，是講太多話了，所以說有點可惜。

至於韓提把觀光局變觀光部，柯文哲認為，讓現有機構發揮作用比較重要，每次都說要提高位階，那中華民國要幾百個部會才夠？讓現有政府機構發揮功效最重要，不必每次都說，防毒很重要就把防毒變防毒部？不需要，該怎麼做就怎麼做。

(中時 )