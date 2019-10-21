殺入犯要投案，國民黨立委陳玉珍今天在立法院質問司法院秘書長林輝煌：「難道還要跟總統的八字配不配，合了才能決定嗎？」

陳玉珍沒有提到「在台殺害女友的香港嫌犯陳同佳」，只問「殺人犯要投案，可不是可以？政府政府可以拒絕嗎？」林輝煌回應指出，因為牽涉到個案，「我在這裡回答，很容易會聯想到個案。」陳玉珍不滿意這樣的回應，追問，就法律的專業，殺人犯投案，可不可以？但林盼陳能夠諒解，不便回應。

陳玉珍於是從司法院一路點名出席的詮敘部、金管會到教育部的法務部門的官員，結果，不是說非業務管轄範圍，就是答不便回應。陳玉珍拉高聲量說：「我問的是法律的常識問題耶，學法律的各位不能以法律的專業回答嗎？」

陳玉珍說，自從蔡英文總統定了標準後，在全台各政府機關裡產生了寒蟬效應，沒有人敢講話連法律的人都不敢講，她於是問林輝煌司法院是否忘了多訂一個總統專章？

她說，蔡英文做了一個不良的示範，還要法做什麼呢？總統說了算嘛！殺人犯投案，本來就是應該做的事，怎麼會變成一個問題呢？「殺人犯能不能投案，是不是要跟總統的八字配一配，合的才能決定？」

(工商 )