國民黨總統參選人韓國瑜參拜嘉義市文財殿，人潮擠爆，爭相握手。（林宏聰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜參拜嘉義市文財殿，人潮熱情包圍。（林宏聰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜21日繼續環島傾聽之旅，上午10點多從嘉義市文財殿開始，上百位庶民組成的戰旗隊一早就在現場等候，協助替他開道；韓國瑜說，從事政治活動，不敢忘記要幫人民拚經濟，也希望大家一起團結，找回台灣美好、善良、勤勞的元素，找回最棒的經濟發展道路。

韓國瑜由嘉義市長黃敏惠陪同，參拜文財殿，人潮擠爆，群眾高喊「總統好」、「凍蒜」聲不斷，爭相與韓國瑜握手、拍照，還有民眾說「最愛韓國瑜」。

黃敏惠說，嘉義包括雲林、北台南、南彰化，是台灣穀倉，經濟卻是谷底，對我們來說是危機，但危機就是轉機，只要選出真正能夠聽見庶民聲音的總統，這塊穀倉才能從谷底大翻身，今天在文財神面前，話不能黑白講，只要支持台灣安全、人民有錢的人，我們就無條件支持他。

韓國瑜表示，這是他參選以來第一次拜財神廟，佛道教雙修，參拜很多寺廟，希望內心寧靜、祈求民眾平安，照顧弱勢族群，但今天到文財殿，稍微不同。人一生被兩個字困住，一是情，親情友情愛情，困得動都不能動，另一個字就是錢，金錢非萬能，沒錢萬萬不能，人是英雄錢是膽。

他說，台灣辛苦的人好多，台灣這幾年過得好辛苦，好多農漁民勞工不奢望發大財，真正期待的是能安居樂業，有穩定收入，養家活口，教育自己的孩子，我們從事政治工作，要傾聽人民聲音，要瞭解民眾過得太辛苦，我們這待人要幫下代人打好基礎，文財殿各位善男信女，我們一起團結努力，找回台灣美好、善良、勤勞的那些元素，找回最棒的經濟發展道路。

(中時 )