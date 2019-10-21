社群龍頭臉書計劃推出數位貨幣Libra，卻遭全球監管機構猛烈批評，臉書主管今天努力化解各方疑慮，說臉書考慮讓Libra與美元等國家貨幣掛鉤，且不會由單一公司管控。

法新社報導，負責Libra計畫的臉書主管馬卡斯（David Marcus）試圖解決法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）提出的主要問題，也就是這家公司有能力破壞政府對其發行貨幣的控制權。

馬卡斯說：「我們從一開始就很清楚，像Libra這樣的支付網絡不應由單一家公司控制。」

馬卡斯在「30人小組」（Group of 30）主辦的論壇中重申，臉書承諾與監管機構合作，以化解各方疑慮。

他還說，由21家企業組成的Libra協會（Libra Association）將「樂見競爭，以造福地方合作夥伴，並為消費者爭取最低成本」。

數位貨幣構成的挑戰和它們引發的洗錢與恐怖主義融資風險，一直令各國央行和政府財政官員感到憂慮。

路透社報導，馬卡斯說，臉書考慮讓Libra成為與美元和歐元及英鎊等國家貨幣掛鉤的「穩定幣」，而不是最初提議的合成貨幣。

馬卡斯說，臉書的主要目標仍是打造一個更有效率的支付系統，但公司願為其使用的貨幣代幣尋求替代方式。

他說：「我們肯定能以發行大量穩定幣來解決相關問題，這些穩定幣以一種標記化的數位形式代表各國貨幣。」他還說：「這是應該列入考慮的選項之一。」

他表示，他並不是在暗示與單一國家貨幣掛鉤的穩定幣是臉書的新優先選擇。

他對記者說：「我們關心的是這項計畫，而達成目標的方法有很多。」他還說，Libra需要「表現出很大的靈活性」。

不過，勒麥爾上週在華府的世界銀行（World Bank）和國際貨幣組織（IMF）年度會議場邊告訴記者，歐洲各國政府「不會允許私人公司擁有與主權國家相同的權力、相同的貨幣權力」，並將採取措施阻止Libra在歐洲發展。

長期對數位貨幣抱持懷疑態度的國際清算銀行（Bank for International Settlements）總裁卡斯騰斯（Agustin Carstens）同意，科技有助提供外界進入金融系統的途徑。

但他今天說，最好的做法是「藉由我們證明有效的行動來最大限度地利用技術，從而提供穩定性」。

馬卡斯對此仍保持審慎樂觀的態度。

他說：「我們體認到，沒有高度的責任感就無法進行如此巨大的變革。」他也說：「我們確實能一同解決這些問題。」

全球決策者和監管機構擔心，打造一種新的全球合成貨幣，可能引發顛覆全球金融體系、威脅用戶隱私和助長洗錢等問題。

但馬卡斯說，臉書仍計劃在2020年6月推出Libra。然而監管障礙重重，臉書屆時恐難達成這項目標。

(中央社)