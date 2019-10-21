Chapman out here looking like the Grinch after he stole all the Christmas presents.. #MLB #ALCSGame6 #AstrosTwitter pic.twitter.com/nYAjLXCwbd — Big Tuna Sports (@BigTunaSports) 2019年10月20日

洋基今年球季結束於左投查普曼(Aroldis Chapman)的一顆滑球，他賽後坦承那顆球沒投準。「當球飛出全壘打牆的那一刻，在那幾分之一秒，我簡直不敢置信。」查普曼季初就被發現有增加滑球比例的傾向，而且表現也還不錯，但是這回沒闖過艾爾圖維(José Altuve)的大棒。

事實上洋基可以保送艾爾圖維來面對下一棒，但是查普曼說：「我登板投球就像上戰場，不管對方多強我永遠要跟打者對決，我整個生涯都是這麼做的。」況且當時有跑者在一壘，再保送就會讓對手進佔得點圈了。

查普曼的前兩顆速球都沒搶到好球，接著他第一顆滑球是好球(艾爾圖維沒出棒)，「然後我想再用滑球搶一顆好球，只是沒投到我要的地方，不幸被逮個正著。」看起來查普曼是真的想以滑球連發過關，因此有球評砲轟這是耍小聰明。

總教練波恩(Aaron Boone)進一步說明：「那個時候確實不是保送的時機。我想查普曼那顆滑球本來是要壓低一點，投到外角讓對手追打，但是他失投了(跑進好球帶且下墜不足)。」至於球迷質疑查普曼是否被操過頭，查普曼保證他體力絕無問題，他的表現跟連日征戰無關，就只是單純鬥輸打者而已。

(中時電子報)