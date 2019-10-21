便當店賣到上八點檔置入？一名網友最近在看某台戲劇時發現，高雄的「正忠排骨飯」竟然開始在電視打廣告，讓他驚呼「想到老闆是年輕人然後搞那麼大，分店開到桃園真的佩服。」還回想起身為高雄之光正忠排骨飯的味道，「從50元佛心價格到75元開發票，飲料很好喝喝到吐，燒雞腿才85元超佛心」，是他心中最好吃的便當店，「唯一缺點就是菜的份量比較少吧？」

而原PO也在PTT上發問，很好奇台灣最強便當店是正忠排骨飯嗎？對此，網友紛紛在下面留言，發表自己的看法，「最強不知道。最油最鹹倒是可以排上名次」、「君悅原本不錯.這幾年有些退步」、「鐵路便當！」、「五棧：當我死人？」、「55吃到70元之後就很少吃了」、「不好吃，中壢有一家很大」、「配菜不好吃，永和的店被陳記、金仙屌打」。

還有人指出，正忠排骨飯只有高雄的才好吃、「我高雄人最愛正忠」、「高雄正忠好吃，可以用悠遊卡付費方便火車站前那間用餐環境根本老四川等級」、「以前鰻魚飯才120」。

翻攝自 PTT

(中時電子報)