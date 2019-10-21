陸軍上士不明原因墜樓亡 軍警調查死因 10:572019/10/21 中時 王文吉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸軍十軍團裝甲586旅后里營區21日清晨6時許傳出墜樓意外，一名沈姓士官從營區內大樓墜落地面草皮，全身多處傷痕，同袍發現時已無意識，經送醫急救後，仍宣告不治。軍方正封鎖現場，並通報地區憲警單位到場處理。 意外發生當時，官兵正在進行晨運，突發現沈姓上士倒在草皮上，全身多處傷痕，送醫搶救仍不治。第十軍團表達哀痛與不捨，後續除配合司法調查，並將協助家屬辦理治喪等事宜。大甲分局表示，目前尚未接獲軍方移送資料，意外發生原因及死因尚待釐清。 (中時 ) #意外 #草皮 #陸軍 #營區 #不治 也許您會感興趣 推薦閱讀 今年第4位 拳擊手腦部傷重過世 16:082019/10/17 體育 蔡韓長照政策對決 街頭調查結果超意外 10:432019/10/18 政治 外送意外頻傳 北市交大：10月已釀42起事故 13:092019/10/18 社會 《韓股》陸經濟意外疲弱，韓股收跌0.83％ 16:142019/10/18 財經 《港股》陸經濟意外疲弱，恆指收跌0.48％ 16:482019/10/18 財經 射程1850公里！美陸軍將推出遠程超級巨炮 00:182019/10/19 軍事 睽違6年台南空軍基地再度開放 民眾擠爆營區 12:182019/10/19 軍事 MLB》國民先發不會有意外 薛爾瑟將扛世界大賽首戰 16:522019/10/20 體育 通用NGSW未來步槍 採犢牛設計 20:012019/10/20 軍事 陸軍裝甲586旅傳意外 上士清晨墜樓不治 09:432019/10/21 社會 社會熱門新聞 陸軍裝甲586旅傳意外 上士清晨墜樓不治 - 社會 保證獲利攏係假！這些博奕網站搞詐騙 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 男買一張機票 竟讓航空公司慘賠6億破產 - 社會 宜蘭老翁鋸管爆頭慘死 證實疑來自軍方未爆彈 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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