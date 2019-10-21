陸軍十軍團裝甲586旅后里營區21日清晨6時許傳出墜樓意外，一名沈姓士官從營區內大樓墜落地面草皮，全身多處傷痕，同袍發現時已無意識，經送醫急救後，仍宣告不治。軍方正封鎖現場，並通報地區憲警單位到場處理。

意外發生當時，官兵正在進行晨運，突發現沈姓上士倒在草皮上，全身多處傷痕，送醫搶救仍不治。第十軍團表達哀痛與不捨，後續除配合司法調查，並將協助家屬辦理治喪等事宜。大甲分局表示，目前尚未接獲軍方移送資料，意外發生原因及死因尚待釐清。

(中時 )