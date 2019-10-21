泰國廁所多附設冷氣。（柯牧洲提供）

我國公廁環境多較簡陋，部分甚至會髒亂惡臭。（柯牧洲提供）

觀光產業萎縮，國旅人次逐年下滑，三年來減少2000萬人次。業者指出，我國部分景點年久失修，環境非常髒亂，其中觀光客一定會使用到的公廁更是品質惡劣，直言「是美麗景色下的毒瘤」。有報告顯示公廁髒亂會使觀光客重遊意願降低30％。業者建議，應建立相關考核制度，把關公廁環境衛生。

交通部觀光局將今年訂為小鎮旅遊年，但旅行公會國內旅遊委員會召集人林義順指出，許多小鎮根本都年久失修、環境髒亂，不只廁所髒兮兮，交通動線也混亂不堪，觀光客看到都會怕。

據統計，我國人民出境人次自2016年至2018年為1.4億、1.5億、1.6億；然而國旅人次卻是逐年下滑，分別為1.9億、1.8億、1.7億。觀光局長周永暉坦言，台灣的各地住宿品質不改，旅行社旅遊規劃不提升，競爭力只會愈來愈不理想。

根據日本TOTO公司對150名訪日旅客做「外國旅客的公共廁所問卷調查」的報告顯示，發現公廁的乾淨程度，能有效讓觀光客留下好印象，並願長時間停留。報告指出，公廁環境良好，可增加觀光客73％重遊意願，相反的若公廁環境差勁，重遊意願則會降低30％。

台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲表示，泰國臥佛寺的廁所都有冷氣，極為乾淨，沒有任何一點味道，日本也有許多廁所甚至漂亮到成為景點之一，他建議舉辦「為台灣公廁而跑」的活動，各地公廁也應建立「考核主任」負責人制度，由國家風景區管理處主任、各縣市觀光局専任處長來擔任，落實考核機制及品質評鑑。

有旅遊業者表示，公廁髒亂不解決，難以從根本解決觀光問題，又遑論讓觀光大躍進，另外公共交通工具廁所的安全與整潔也十分重要，如觀光客極為仰賴的台鐵列車廁所，有時還會傳出臭味，肯定會使觀光客對我國印象變差。網友表示，自己都很討厭風景區的公廁那麼髒，又有哪國旅客會想前來觀光？

(中時 )