民進黨祕書長羅文嘉稱民眾黨提名立委參選人，不是要當選，是為拉下民進黨成就國民黨。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲21日表示，這是政治上的現實，哪個區是民進黨不提名？也不可能，指羅的言論只是政治口水。

羅文嘉稱民眾黨提名立委目的不是當選，是為拉下民進黨成就國民黨，柯文哲今早接受媒體訪問時表示，這是政治上的現實，要提不分區立委，區域立委一定要提10名，問題是哪個區是民進黨不提名？也不可能，這真的是政治口水。

柯說，除非要讓台灣不准有第三黨出現，這就是他們的心態，已經把地盤占滿，藍綠互打有一個程度已經是藍綠共犯結構，他們也知道在演假的。

他認為，第7次修憲國民兩黨聯合修憲，平常都在對打怎麼可以聯合修憲，很簡單，修出一個對他們絕對有利的憲法，單一選區第三黨都很難出線，後來發現藍綠可以持續在台灣20幾年，是很穩定的共犯結構，這也沒辦法。

柯文哲強調，存在就是意義，從1994年到現在，整個政壇會被藍綠統獨這樣控制20幾年，表示還是有它的功用跟市場，下次「it’s science」開這堂課，從活化能來解讀這個為什麼統獨，他們一直墊高那個活化能，所以即使算起來明明是一個比較有利的反應，但他們就是墊高活化能，讓反應很難進行到一個應該去的地方，意思就是說藍綠統獨就是一直在墊高反應的活化能。

此外，柯文哲妻子陳佩琪評論民進黨打壓政敵，手段更狠、心更凶殘，外界好奇是否也是柯的心聲，柯說，陳佩琪是很有個人意見的人，「她這樣講我很為難」，但陳是時代女性，每次說「我又沒靠你賺錢，好吧，妳就繼續講。」

(中時 )