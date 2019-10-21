狗狗救少女的新聞讓宅神感動，但感動的原因相當無厘頭。（截自臉書《朱學恒的阿宅萬事通事務所》）

寵物、食物與時事，是「宅神」朱學恒臉書的主旋律，今（21日）他在臉書分享一則狗狗靈敏感應主人心臟病，狂吠救主人一命的新聞，表示「好感人」。不過有網友認為這篇文章不合常理，不懂哪裡感動到宅神，宅神竟回應「因為這狗做了超出自己工作範圍的事情超感人的，就像當市長又兼差當總統一樣的感人」。

媒體報導，澳洲墨爾本一名21歲少女Shauna Darcy，患有焦慮症、憂鬱症以及廣場恐懼症，而常伴在她身邊的服務犬Ruby，不僅是她的最佳拍擋，更救了Darcy的性命。

原來日前Darcy帶著Ruby外出散步，狗狗竟莫名激動狂叫，雖然沒有察覺到任何異狀，但為保險起見，她還是打電話向醫院求助，誰知就在掛掉電話不久，Darcy瞬間喘不過氣來，幸好救護車即時趕到，證實Darcy確實心臟出了問題。

朱學恒今早在臉書分享這則新聞，並表示「好感人」。不過有網友留言提問「請問朱大，感人的點在哪？」，該網友認為文中主人是精神疾病的病史，文章並未顯示心血管病史，這個主人因為狗狂吠而求醫，卻不是打給獸醫院或者是訓練師，不合常理，不懂這篇文章哪裡感動朱。

對於網友的疑惑，朱學恒竟回「因為這狗做了超出自己工作範圍的事情超感人的，就像當市長又兼差當總統一樣的感的感人啊」，明明是聊寵物，卻又再度扯上政治。

(中時電子報)