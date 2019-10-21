美國前國務卿希拉蕊‧柯林頓今天在推特貼了封「甘迺迪」的信，暗諷現任總統川普。

「美國國會山莊報」（The Hill）報導，這封模仿前總統甘迺迪（John F. Kennedy）在1962年古巴飛彈危機期間寫的諷刺信，已在社群媒體流傳數日。信函寫在幾可亂真的「白宮信箋」上，對象是時任蘇聯領導人赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）。

「甘迺迪」這封信劈頭寫道：「別傻了好嗎？把你的飛彈撤出古巴，大家就會說：『讚啊！你是最棒的！』但如果你不這麼做，大家就會說『真是王八蛋』，還會說你的垃圾國家是『蘇維埃拇趾外翻聯盟』（The Soviet Bunion）。」

「甘迺迪」的信語調慷慨激昂，和川普最近寫給土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的信口氣頗為類似。川普在10月9日的信中警告，如果土耳其進軍敘利亞做得太過，他就會破壞土國經濟。

川普寫道：「你不會想為屠殺數千人負責，我也不想為毀了土耳其經濟負責。但我會這樣做。」

「別做硬漢，別做傻瓜。我等等打給你。」

許多人原以為這封信並非出自川普之手，白宮後來證實，這封信確為川普所寫。

「甘迺迪」寫給赫魯雪夫的信則以「你真的很情緒化耶，等等扣你」結尾，最後簽名寫著：「抱一個，約翰．費茲傑羅．甘迺迪。」

希拉蕊還開玩笑說，這封「甘迺迪」的信，是在「檔案庫」裡找到的。

民主黨籍的希拉蕊（Hillary Clinton）2016年總統大選敗給川普，她支持彈劾川普，而川普直到現在，也都還一直在演講中拿她開刀。

(中央社)