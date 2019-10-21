今年第20號颱風「浣熊」正在日本九州東南海上，由西日本朝東日本的太平洋一側前進，明天可能轉變為溫帶低氣壓。日前受到颱風哈吉貝肆虐的災區發生洪水的危險性增高。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示，颱風浣熊（NEOGURI）今天上午9時（台灣時間8時）左右在鹿兒島縣的種子島東南方外海往東北前進。

颱風中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒30公尺、最大陣風風速每秒45公尺，中心半徑70公里以內風速每秒25公尺以上。

隨著颱風浣熊將轉為低氣壓，西日本與東日本的廣範圍地區今天到明天為止，可能出現風力增強、海上浪高的情況。此外，日本位於太平洋一側的地區，大氣狀態將不穩定，今晚到明天為止，局部地區可能出現打雷、下大雨。

日本氣象廳預估到明天清晨的24小時之間的降雨量，東海地區300毫米、近畿200毫米、四國地區與伊豆群島150毫米。22日清晨到23日清晨的24小時之間的降雨量，東海地區與伊豆群島100至150毫米、近畿、北陸與關東甲信、東北地區約50至100毫米。

受到日前颱風哈吉貝帶來大雨的影響，日本多處堤防潰堤或受損，颱風浣熊來襲，遭哈吉貝侵襲的災區再現洪水的可能性增高，日本氣象廳呼籲民眾要做好防颱準備。

另外，威力強大的今年第21號颱風「博羅依」正在馬里亞納群島附近，24日到25日之間，朝小笠原群島附近前進，26日可能轉變為溫帶低氣壓，到達日本關東地區的東方海上。

(中央社)