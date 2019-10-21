前高雄縣長楊秋興出席鴻海創辦人郭台銘在高雄的感恩茶會，對於明年的選戰，他表示國民黨會三輸，跟他之前預測的一樣，現在很多人都跟他說，之前他說的都是正確的，但是講真話的都要離開。

對於韓國瑜選情，楊秋興接受記者訪問表示，現在韓國瑜，大家越看越清楚，聲勢越來越沒有，氣勢也就沒有，所以那時他才會說，一盤好棋都被搞壞了！

楊秋興認為，國民黨原本是一盤好棋，現在講真話，慢慢都離開了，現在很多人都跟他說，之前他說的都是正確的，但是講真話的都要離開。

(中時電子報)