韓氣勢沒了？楊秋興預言：國民黨將三輸 11:032019/10/21 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜。(中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前高雄縣長楊秋興出席鴻海創辦人郭台銘在高雄的感恩茶會，對於明年的選戰，他表示國民黨會三輸，跟他之前預測的一樣，現在很多人都跟他說，之前他說的都是正確的，但是講真話的都要離開。 對於韓國瑜選情，楊秋興接受記者訪問表示，現在韓國瑜，大家越看越清楚，聲勢越來越沒有，氣勢也就沒有，所以那時他才會說，一盤好棋都被搞壞了！ 楊秋興認為，國民黨原本是一盤好棋，現在講真話，慢慢都離開了，現在很多人都跟他說，之前他說的都是正確的，但是講真話的都要離開。 (中時電子報) #2020大選 #總統 #韓國瑜 #楊秋興 #國民黨 #氣勢 也許您會感興趣 推薦閱讀 被名嘴爆料為副手？ 李鴻源親口回應了 11:252019/10/17 政治 揭密！李佳芬爸爸第一次看完韓國瑜稱... 15:552019/10/17 政治 國民黨開鍘李正皓、鄭佩芬 李反擊遭青年團回嗆 20:182019/10/17 政治 韓突圍 直面年輕人 04:102019/10/18 時論廣場 韓流2.0 馬規不能韓隨 04:102019/10/19 時論廣場 韓國瑜搭台鐵「永保安康」盼台灣人民永保安康 16:522019/10/19 政治 韓馬吳一起大進場 韓國瑜：你們挺民進黨已經夠了！ 19:462019/10/19 政治 韓國瑜台南遭丟雞蛋 謝寒冰PO文嗆蔡踹共！ 21:022019/10/19 政治 韓國瑜造勢離場遭蛋襲 韓辦驚人回應！ 21:412019/10/19 政治 與馬英九有無心結 從韓國瑜一個動作就知道了 06:202019/10/20 政治 政治熱門新聞 韓國瑜台南造勢俯拍圖曝光 網友全驚呆了 - 政治 韓嘉義造勢空拍畫面曝光 網驚呼：太壯觀了！ - 政治 好諷刺！看完雲林造勢...謝寒冰找到蔡英文民調高原因了 - 政治 豁出去挺韓！觀光業者這一舉動 恐掀2020擴散效應 - 政治 看到雲林深綠漁村這景象 韓國瑜穩了？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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