《ESPN》記者羅維爾21日報導，「小皇帝」詹姆斯在2002年，登上《SI》雜誌封面所穿的「天選之子(The Chosen One)」高中球衣已被拍賣，價格高達18.75萬美元，折合台幣大約573萬元，正式寫下詹皇所有球衣拍賣的最高價格紀錄。

回顧2002年，詹姆斯當時年僅17歲，還在聖文森聖瑪莉高中就讀的他，早就被外界譽為全美最強高中球員，更有場均30分、10籃板及6助攻的驚人數據，所以《SI》看上詹皇的潛力與未來，特別派了記者與攝影前往採訪詹皇近況。

結果2002年2月18日那期的《SI》雜誌封面，就出現了那張詹姆斯霸氣十足持球照片，以及「天選之子」的封面標題，沒想到當時詹姆斯身上穿的聖文森聖瑪莉高中23號球衣，如今竟然被拿出來拍賣，更賣了高達18.75萬美元天價。

這件相當具有紀念與歷史意義的聖文森聖瑪莉高中球衣，是詹姆斯當時轉贈給自己好友，沒想到卻被拿出拍賣，不知道詹皇自己看到之後作何感想，不過隨著詹姆斯即將邁入職業生涯尾聲，相信會有越來越多他的個人物品被拿出拍賣。

(中時電子報)